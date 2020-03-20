В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса

В Лондоне несколько людей при попытке кражи алкогольных напитков разбили витрину магазина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АиФ, их уже арестовала полиция, пишет Daily Mail.

По данным издания, это не единичный случай. За последние дни было совершено четыре аналогичных преступления.

На этот раз шесть мародеров попытались вынести спиртные напитки под верхней одеждой, но сотрудники магазина оказали им сопротивление. Грабители разозлились, они разбили витрину, а затем сбежали.

Однако произошедшее зафиксировала камера наблюдения, вызванные полицейские задержали преступников.