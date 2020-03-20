Россия вводит ограничения на полеты в США, ОАЭ и Великобританию

Россия с 20 марта вводит ограничения на полеты в США, ОАЭ и Великобританию на фоне пандемии коронавируса.

Соответствующее распоряжение премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 18 марта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Российские авиакомпании смогут выполнять рейсы только из терминала F Шереметьево в Нью-Йорк, Дубай и Лондон.

Это решение затрагивает только авиакомпании группы "Аэрофлот" и S7. Ранее в США полеты выполняла только авиакомпания "Аэрофлот" (ежедневные рейсы из Москвы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, а также один рейс в неделю в Вашингтон и четыре в Майами). Российские авиакомпании не летали в другие города Великобритании, кроме Лондона. Как следует из сообщения на сайте "Аэрофлота", компания продолжит выполнять полеты в столицу Соединенного Королевства, а вот дочерней "России" придется прекратить рейсы из Санкт-Петербурга в Лондон. Что касается ОАЭ, то "Аэрофлот" и "Победа" закроют рейсы в Дубай из Москвы, а S7 - из Новосибирска.

Авиакомпании смогут выполнять чартерные перелеты для доставки пассажиров домой. Ранее Россия огранила въезд иностранцев в страну, а также практически закрыла полеты в Европу.

Рейсы во все европейские страны также были ограничены. Разрешается летать только из терминала F в столицу европейской страны. По такому же принципу РФ ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, Узбекистаном и другими странами.

В некоторые европейские столицы "Аэрофлот" самостоятельно закрывает рейсы, в основном в те страны, где введен режим чрезвычайной ситуации и закрыт въезд для иностранцев. Так, например, "Аэрофлот", закрыл рейсы в Лиссабон, Будапешт, Вену, Таллин, Варшаву, Прагу. Вместе с тем "Аэрофлот" продолжает рейсы в Японию, Индию и на Мальдивы.