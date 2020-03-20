https://news.day.az/world/1214524.html В Марокко вводится чрезвычайное санитарное положение
В Марокко вводится чрезвычайное санитарное положение
Власти Марокко вводят в связи распространением нового коронавируса на территории страны, начиная с 18.00 пятницы, чрезвычайное санитарное положение.
Об этом говорится в распространенном в четверг вечером коммюнике МВД королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Также решением властей устанавливается режим обязательного пребывания населения в своих домах и запрет на перемещение в общественных местах. Принимаемые меры являются "единственным неизбежным способом, чтобы удержать под контролем коронавирус", подчеркнули в ведомстве.
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