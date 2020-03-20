Майк Помпео опубликовал поздравление по случаю праздника Новруз

Госсекретарь Майк Помпео в четверг опубликовал поздравление по случаю Новруза - праздника прихода весны по астрономическому солнечному календарю, который традиционно отмечается иранскими и тюркскими народами, передает Trend со ссылкой на Голос Америки.

"Я присоединяюсь к президенту Трампу и желаю счастливого, здорового и процветающего Новруза всем, кто празднует эту традицию во всем мире", - говорится в поздравлении.

Однако, как отмечает Помпео, "к сожалению, в этом году мы должны проявлять больше осторожности в наших встречах, поскольку коронавирус затронул многие страны, в том числе те, в которых отмечают Новруз".