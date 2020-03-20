В Турции разработали тест-систему для диагностики Сovid-19

В Турции разработали молекулярную диагностическую тест-систему для выявления коронавируса нового типа (Сovid-19), пишет Trend со ссылкой на агентство Анадолу.



Работы проводились в течение месяца в биотехнологической компании "Лаборатории RTA", расположенной в районе Гебзе провинции Коджаэли.



Разработанная тест-система позволяет получить результат анализов в течение трех часов.



Один набор содержит достаточно реагентов для тестирования от 50 до 100 пациентов.



Гендиректор "Лаборатории RTA" Орчун Калкан сообщил агентству "Анадолу", что компания создана в 1996 году и занимается разработкой и производством биотехнологической продукции с 2002 года.



По его словам, для диагностики коронавируса требуется в среднем около трех часов тест-системам, разработанным и в других странах.



Калкан привлек внимание к тому, что между молекулярными тестами и серологическими тестами, которые дают результаты за короткое время, есть большая разница.



"Одно из главных отличий - это процент чувствительности в серологических тестах. Чувствительность разработанной в Китае тест-системы для диагностики коронавируса нового типа составляет 95 процентов, однако для молекулярных тестов этот показатель достигает 99 процентов и более",- сказал он.

В дополнение к этому, молекулярные тесты могут выявлять инфекции уже на второй день, в то время как другим требуется около 7-8 дней на ожидание иммунной реакции организма.



По его словам, тест-система стоит 10 евро, предпринимаются необходимые шаги для производства сырья для тест-системы за счет отечественных возможностей.



Представитель компании Онур Биленоглу отметил, что работы над разработкой тест-системы для диагностирования коронавируса нового типа продолжаются с декабря 2019 года, когда о вирусе стало известно впервые.



Над разработкой тест-системы работала команда из 15 человек, сказал он.



"Разработанная тест-система обнаруживает вирусную РНК. На получение результата требуется около трех часов. Это время охватывает время от взятия анализа у пациента и до получения результата. Анализ берется из горла с помощью палочки",- сказал Биленоглу.



Он указал на то, что молекулярные тесты не относятся к числу тех, которые пациенты могут сделать дома самостоятельно.



Для того, чтобы сделать такой тест, необходимы передовые лабораторные условия, обученные техники и некоторые специальные устройства, отметил он.



По его словам, компания может производить 500 тысяч единиц тест-систем за неделю.



"Сейчас компания работает полностью на экспорт. В 11 стран поставлено свыше 100 тысяч тест-систем. Турецкие тест-системы в настоящее время используют в лабораториях и больницах стран Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии. Заказы растут и скорее всего в течение несколько месяцев превысят миллион",- добавил он.