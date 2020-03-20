Июньский саммит "большой семерки" проведут по видеосвязи

Президент США Дональд Трамп отменил встречу лидеров стран G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде в июне. Из-за пандемии коронавируса он решил провести саммит по видеосвязи, заявил в пятницу, 20 марта, заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, пишет Deutsche Welle.

Белый дом сообщил другим членам G7, что Трамп организует встречу с лидерами в формате видеоконференции в апреле и мае, сказано в заявлении Дира. В G7 входят США, Германия, Франция, Италия, Канада, Великобритания и Япония.

С начала вспышки коронавируса в мире заразились более 245 тысяч человек, сообщает международная группа волонтеров Worldometer. По ее подсчетам, выздоровели более 88 000 человек, более 10 000 скончались.