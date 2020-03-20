Число заболевших коронавирусом в России возросло до 253

В России в девяти регионах выявлено 54 случая заражения новым типом коронавируса COVID-19 за сутки. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Общее число заболевших в России составило 253 человека.

Так, 33 новых случая заражения были зафиксированы в Москве. Еще четверо заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге.

По данным оперштаба, всего из больниц были выписаны 12 пациентов в России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.