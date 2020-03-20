Россия не будет первой просить перемирия в споре с Саудовской Аравией

Власти России были готовы к тому, что после разрыва соглашения с Саудовской Аравией мировые цены на нефть упадут примерно до 20 долларов за баррель, и Кремль не станет первым просить о перемирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией правительства РФ, пишет РБК.

Агентство отмечает, что власти России годами готовились к подобному кризису и уверены, что смогут продержаться дольше, чем Саудовская Аравия. Bloomberg подчеркивает, что президент России Владимир Путин сделал отказ от уступок под давлением со стороны одним из принципов своего правления и доказал верность ему в ходе противостояния с Турцией из-за Сирии и санкционной войны с Западом, наложившим на Россию санкции после аннексии украинского Крыма.

Один из собеседников Bloomberg заявил агентству, что Путин не из тех, кто сдается, даже если борьба дорого ему обходится. Еще три собеседника агентства, попросив не раскрывать их имен, выразили уверенность в том, что Путину хватит опыта, чтобы пережить нынешний кризис.

Источники Bloomberg подтверждают, что Кремль по-прежнему открыт для сотрудничества в рамках ОПЕК+, однако лишь на своих условиях. По словам двух собеседников агентства, отклоненное ранее Саудовской Аравией предложение России об отказе от дополнительного сокращения нефтедобычи с одновременным продлением до июня срока действия ранее заключенного соглашения остается в силе.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что падение нефтяных котировок нельзя считать катастрофой.

Песков напомнил, что "бывали времена, когда цена (на нефть) была еще ниже", а у России есть "солидный запас прочности" и это позволит обеспечить исполнение всех социальных обязательств. Нефтяной же сектор США, по словам пресс-секретаря президента РФ, уже находится в "бедственном состоянии".

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия не видит смысла проводить встречу ОПЕК+ с РФ в мае-июне.