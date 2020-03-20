https://news.day.az/world/1214632.html В России решили не переносить весенний призыв
В России решили не переносить весенний призыв
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что весенняя призывная кампания не будет перенесена из-за коронавируса, передает ТАСС.
"Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", - сказал Шойгу.
Он уточнил, что призыв начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента "Газеты.Ru", заявил, что в Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре