Сенат Бразилии одобрил введение в стране режима ЧС

Верхняя палата Национального конгресса Бразилии - Федеральный сенат - в связи с распространением коронавируса нового типа проголосовала в пятницу за введение в стране режима чрезвычайной ситуации, который должен вступить в силу после подписания президентом Жаиром Болсонару. Об этом сообщило агентство Reuters, передает ТАСС.

По его данным, введение ЧС позволит бразильским властям отказаться от ранее заявленных целей бюджетной политики и перенаправить средства на экстренные меры по борьбе с эпидемией коронавируса.

Отмечается, что голосование проходило дистанционно, поскольку у двух членов Сената обнаружена коронавирусная инфекция, в том числе у председателя верхней палаты Дави Алколумбре.

В среду правительство Бразилии обратилось к парламенту с просьбой о признании в стране режима ЧС до конца года в связи с распространением в стране коронавируса. Сейчас в стране выявлено 640 инфицированных.