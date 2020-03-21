Число жертв коронавируса в Турции достигло девяти человек.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

"Из 3656 тестов, проведенных за последние 24 часа, 311 оказались положительными. Число больных достигло 670 человек. Погибли пять пожилых пациентов со слабым иммунитетом", - ометил министр.

По его словам, общее число погибших достигло девяти человек.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.