За сутки свыше 24 тыс. человек в мире заразились коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 24 247 случаев заражения коронавирусом нового вида, умер 1061 человек.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные ежедневного отчета ВОЗ, опубликованные на сайте организации.

Таким образом, по информации ВОЗ, общее число случаев заражения достигло 234 073, из которых 104 591 зафиксированы в Европе. Число летальных случаев выросло до 9840, из которых более половины - 4899 смертей всего и 816 за сутки - в Европе. Количество инфицированных в материковом Китае составляет на сегодняшний день 81 300 (3253 смерти).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана ВОЗ пандемией.