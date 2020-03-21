Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 234 тысяч

Число людей в мире, зараженных коронавирусом COVID-19, достигло 234 тысяч.

Как передает Day.Az со ссылкой на АиФ, такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

За минувшие сутки выявлено более 24 тысяч случаев инфицирования. Больше всего заболевших насчитывается в Европе - 104 тысячи. Лидером является Италия (более 40 тысяч). Количество жертв коронавируса приближается к отметке в 10 тысяч. На данный момент эта цифра составляет 9 840 человек.

Между тем, по информации американского университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано уже свыше 272 тысяч случаев заражения.

11 310 человек погибли. Почти 88 тысяч смогли побороть болезнь.