Торгово-промышленная палата РФ заявила об угрозе разорения 3 млн бизнесменов

Это может произойти, если ситуация с распространением коронавируса затянется.

Кроме того, более восьми с половиной миллионов человек рискуют потерять работу, отметили в объединении.

"Мы оцениваем сейчас, к сожалению, очень высокую цифру - около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы. Важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса", - цитирует РБК вице-президента ТПП Елену Дыбову, передает Day.Az со ссылкой на Говорит Москва.

По её словам, в регионах каждое третье предприятие малого бизнеса при снижении спроса сможет продержаться лишь один квартал. Половина владельцев понимает, что в ближайшее время уже не сможет вновь открыть дело. Многие могут обанкротиться из-за формальных причин, а по закону после банкротства нельзя начать бизнес в течение трёх лет.

Основной проблемой Дыбова назвала арендные платежи, поскольку значительная часть малого и среднего бизнеса в России - арендаторы точек в торговых центрах и на рынках.

Ранее правительство поручило Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о моратории на банкротство предприятий. До этого срока премьер Михаил Мишустин рекомендовал органам власти не инициировать процедуру по обязательствам перед бюджетом.