https://news.day.az/world/1214690.html В Армении стремительно растет число зараженных коронавирусом
В Армении стремительно растет число зараженных коронавирусом
В Армении по положению на 10:00 утра 21 марта подтверждено 160 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и предотвращению заболеваний.
Ранее говорилось о 136 подтвержденных случаях.
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