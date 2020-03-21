В Армении стремительно растет число зараженных коронавирусом

В Армении по положению на 10:00 утра 21 марта подтверждено 160 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и предотвращению заболеваний.

Ранее говорилось о 136 подтвержденных случаях.