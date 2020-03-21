СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии

О новом типе коронавируса известно пока не так много. Вызывает вопросы у специалистов и ситуация с низкой смертностью в Германии, где к 19 марта заразились COVD-19 почти 14 тыс. человек, а скончались всего 30, пишет Financial Times (данные на 20 марта - 19,7 тыс. и более 40, соответственно).

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, издание напоминает, что в соседней Франции заболели около 10 тыс. человек, но летальных исходов зафиксировано более 240 (к 21 марта 12 тыс. заболевших и 450 смертей. - Ред.).

Еще хуже дела в Испании и Италии. Последняя по смертности превысила показатели Китая. В республике скончались более 4 тыс. человек при 47 тыс. заболевших. При этом выздоровели 5 тыс. (по состоянию на 21 марта. - Ред.).

Обсуждают немецкую аномалию во всем мире. Специалисты точного объяснения столь низкой смертности не находят. Некоторые полагают, что дело в хорошем тестировании и раннем выявлении заболевания.

Другие отмечают, что более 80% заболевших в Германии моложе 60 лет, а, как известно, чаще всего от коронавируса гибнут пожилые люди.

"Особенно в начале вспышки эпидемии в Германии мы фиксировали много случаев заражения у людей, возвращавшихся с отдыха в горах. Это в основном люди моложе 80, достаточно физически крепкие и подготовленные. Их риск смерти (от коронавируса) сравнительно низок", - указал профессор медицины университета Ганновера Матиас Штоль.

Кроме того, Германия производит более 160 тыс. тестов в неделю. Однако специалисты полагают, что ситуация изменится в худшую сторону в ближайшее время.

Связано это с тем, что пока только начало эпидемии.

По данным ВОЗ, к 21 марта число заболевших COVID-19 в мире превысило 234 тыс., умерли 10 тыс. человек.