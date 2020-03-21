20 тысяч волонтеров согласились заразиться для создания вакцины от коронавируса

Более 20 тысяч человек согласились стать подопытными для создания вакцины от коронавируса.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Добровольцы записались в программу исследования британской группы hVIVO. Уточняется, что поскольку для лечения вызванной коронавирусом пневмонии еще не найдено гарантированных препаратов, волонтеров заразят не SARS-CoV-2, а схожими вирусами того же семейства.

После заражения испытуемые проведут на карантине две недели. За участие в опытах каждому выплатят по 3500 британских фунтов (более 320 тысяч рублей).