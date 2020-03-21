https://news.day.az/world/1214692.html 20 тысяч волонтеров согласились заразиться для создания вакцины от коронавируса
20 тысяч волонтеров согласились заразиться для создания вакцины от коронавируса
Более 20 тысяч человек согласились стать подопытными для создания вакцины от коронавируса.
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Добровольцы записались в программу исследования британской группы hVIVO. Уточняется, что поскольку для лечения вызванной коронавирусом пневмонии еще не найдено гарантированных препаратов, волонтеров заразят не SARS-CoV-2, а схожими вирусами того же семейства.
После заражения испытуемые проведут на карантине две недели. За участие в опытах каждому выплатят по 3500 британских фунтов (более 320 тысяч рублей).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре