Распространению коронавируса пообещали спад

Распространение коронавируса пойдет на спад в середине апреля. Такой прогноз сделала бывший главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Ирина Шестакова. Ее слова приводит "Интерфакс", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Думаю, сейчас ожидается, что будет более-менее стабилизироваться ситуация, то есть должно пойти на спад уже во второй половине апреля", - пообещала она. Одновременно Шестакова указала, что ситуацию сложно прогнозировать поскольку заболевание оказалось в густонаселенной Европе.

"Большинство стран говорят о том, что ограничительные мероприятия продлятся до середины - конца апреля. Пока никто дальше не будет планировать, потому что надо понять ситуацию, как она будет развиваться", - констатировала она.