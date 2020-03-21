Турист из Франции умер на Бали от вызванной коронавирусом болезни

Власти Индонезии подтвердили, что причиной смерти туриста из Франции на курортном острове Бали стало заболевание, вызванное коронавирусом.

Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении руководителя оперативной группы по противодействию распространению вируса в провинции Бали Дэвы Идры, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "первоначально сообщалось, что 72-летний мужчина умер в результате острой сердечной недостаточности, но проведенное исследование показало, что главной причиной стал COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)". Чиновник также сообщил, что "тело мужчины было обнаружено на проезжей части 15 марта".

По данным местных властей, до этого в провинции было подтверждено только четыре случая заражения коронавирусом. При этом именно на Бали был зафиксирован первый летальный исход в стране - жертвой коронавируса стала гражданка Великобритании. Как пишет газета The Jakarta Post, местные эксперты крайне скептически относятся к столь низким показателям заболеваемости на острове.

В Индонезии было подтверждено 369 случаев инфицирования, 32 пациента умерли. Уровень смертности в республике является самым высоким среди других государств Юго-Восточной Азии.