В Грузии выявлены 3 новых случая заражения COVID-19

В Грузии выявлены три новых случая заражения коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства по коронавирусу stopcov.ge.

Согласно официальным данным, в стране зарегистрировано 47 подтвержденных случаев коронавируса, в том числе один излечившийся.

В карантине находятся 1 966 человек, а в стационаре - 259 человек.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

Все приезжающие граждане Грузии отправляются в карантин. В самой стране закрыты все образовательные учреждения. На дистанционный режим работы переведены все государственные ведомства и часть частных организаций.