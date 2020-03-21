В Литве зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первый смертельный случай от коронавируса зафиксирован в Литве. Об этом в субботу в эфире национального радио сообщил представитель по связям с общественностью национального центра по реагированию на чрезвычайные ситуации Гедрюс Сурплис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пациент из возрастной группы риска по коронавирусу скончался в ночь на субботу в больнице города Укмерге", - сказал он. Как отметил Сурплис, ситуацию осложняли хронические заболевания человека.

Всего в республике выявлены 69 инфицированных. Первый случай передачи коронавируса от больного человека здоровому был зарегистрирован на территории Литвы 18 марта, до этого заболевали лишь побывавшие за границей. Первая заразившаяся коронавирусом (диагноз постановлен 28 февраля) 39-летняя жительница города Шяуляй выздоровела и 14 марта была выписана из больницы.