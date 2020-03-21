https://news.day.az/world/1214724.html Число жертв коронавируса в Иране превысило 1,5 тыс.
Число жертв коронавируса в Иране превысило 1,5 тыс.
Число жертв нового типа коронавируса (COVID-19) в Иране достигло 1556 человек.
Об этом, как передает Day.Az, сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур
По его словам, за минувшие сутки коронавирусом в Иране заразились 966 человек, скончались 123 человека.
Как отметил Джаханпур, общее число зараженных в стране составляет 20 610 человек. До сих пор выздоровели 7635 человек.
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