Число жертв коронавируса в Иране превысило 1,5 тыс.

Число жертв нового типа коронавируса (COVID-19) в Иране достигло 1556 человек.

Об этом, как передает Day.Az, сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур

По его словам, за минувшие сутки коронавирусом в Иране заразились 966 человек, скончались 123 человека.

Как отметил Джаханпур, общее число зараженных в стране составляет 20 610 человек. До сих пор выздоровели 7635 человек.