Porsche отзывает в Китае 117 тыс. автомобилей

Германский автопроизводитель Volkswagen отзывает с китайского рынка более 117 тыс. автомобилей марки Porsche ("Порше") из-за проблем в работе системы подачи топлива.

Об этом сообщило в субботу Государственное управление по регулированию рынка КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается на сайте ведомства, брак был выявлен у моделей Macan, импортированных в страну с 2015 по 2018 год. По мнению специалистов, неисправность может привести к внезапному возгоранию, ставя под угрозу жизнь водителя и пассажиров.

Владельцы всех подпадающих под отзыв автомобилей с 1 апреля могут посетить дилерские центры производителя в Китае для бесплатной диагностики и ремонта. Кроме того, с 10 октября Volkswagen готов произвести замену топливных насосов у соответствующих моделей.