В ОАЭ зафиксирована рекордно низкая температура

Проливные дожди с громом и молниями обрушились накануне на различные районы Объединённых Арабских Эмиратов, сообщает арабская служба Sky News со ссылкой на метеорологическую службу страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Они сопровождаются сильным порывистым ветром. Такая погода в ОАЭ наблюдается и в субботу утром.

В крупнейшем эмирате страны Абу-Даби сегодня утром зафиксирована рекордно низкая температура за всю историю наблюдений в 12,9 градусов по Цельсию.

В акватории Персидского и Оманского заливов наблюдается сильное волнение, сообщают местные метеорологи.