В мире разрабатывается около 20 вакцин от коронавируса

Сразу несколько стран занимаются поиском вакцины от вируса COVID-19. Как сообщила эксперт Всемирной огранизации (ВОЗ) Мария ван Керхоув, сейчас в мире разрабатывается около 20 вакцин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсант, по последним данным, коронавирусом заразилось более 244 тыс. жителей планеты, более 11 тыс. умерло.

"Научно-исследовательские центры по всему миру ускоряют работы по разработке вакцины от коронавируса. По крайней мере 20 вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 разрабатывается в настоящее время. Их первые клинические испытания уже начинаются",- сказала на пресс-конференции госпожа ван Керхоув.

Также выступавший на пресс-конференции директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райн отметил важность соблюдения всех мер предосторожности при создании вакцины.

"Единственное, что может быть опаснее плохого вируса,- это плохая вакцина. Мы должны быть очень осторожны при разработке любого продукта, который потенциально будем вводить большей части населения планеты",- добавил он.

Напомним, поиском вакцины от вируса COVID-19 занимаются десятки научных центров и клинических лабораторий по всему миру.