Режим ЧП в Грузии: В магазины запретят впускать больше 10 человек
Во всех магазинах Грузии должны быть приняты меры, которые позволят избежать скопления в помещении больше 10 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Новости-Грузия", так премьер-министр Георгий Гахария пояснил одно из условий чрезвычайного положения, которое должно быть объявлено сегодня.
Премьер напомнил, что на фоне пандемии нового коронавируса практика безопасной дистанции в очередях была установлена в Европе.
"Мы просто должны посмотреть на лучшую практику, которая существует в Европе, когда люди стоят в очереди на безопасной дистанции, в двух метрах друг от друга. Это вопрос самоорганизации наших граждан и, конечно, ответственности бизнеса", - подчеркнул премьер.
Из-за угрозы распространения коронавируса до 21 апреля в Грузии будет введен режим чрезвычайного положения, который не предусматривает комендантского часа и всеобщего карантина. Одновременно в период действия ЧП лица, нарушившие правила карантина или самоизоляции, будут принудительно помещены в соответствующее учреждения и в отношении них будут применены санкции.
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