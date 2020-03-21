Режим ЧП в Грузии: В магазины запретят впускать больше 10 человек

Во всех магазинах Грузии должны быть приняты меры, которые позволят избежать скопления в помещении больше 10 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Новости-Грузия", так премьер-министр Георгий Гахария пояснил одно из условий чрезвычайного положения, которое должно быть объявлено сегодня.

Премьер напомнил, что на фоне пандемии нового коронавируса практика безопасной дистанции в очередях была установлена в Европе.

"Мы просто должны посмотреть на лучшую практику, которая существует в Европе, когда люди стоят в очереди на безопасной дистанции, в двух метрах друг от друга. Это вопрос самоорганизации наших граждан и, конечно, ответственности бизнеса", - подчеркнул премьер.

Из-за угрозы распространения коронавируса до 21 апреля в Грузии будет введен режим чрезвычайного положения, который не предусматривает комендантского часа и всеобщего карантина. Одновременно в период действия ЧП лица, нарушившие правила карантина или самоизоляции, будут принудительно помещены в соответствующее учреждения и в отношении них будут применены санкции.