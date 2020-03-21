Турция приостанавливает авиасообщение с еще 46 странами в рамках борьбы с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

"Начиная с 17:00 по местному времени в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 приостанавливается авиасообщение с еще 46 странами" - говорится в сообщении министерства транспорта и инфраструктуры Турции.