https://news.day.az/world/1214761.html Турция приостанавливает авиасообщение с еще 46 странами
Турция приостанавливает авиасообщение с еще 46 странами
Турция приостанавливает авиасообщение с еще 46 странами в рамках борьбы с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
"Начиная с 17:00 по местному времени в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 приостанавливается авиасообщение с еще 46 странами" - говорится в сообщении министерства транспорта и инфраструктуры Турции.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре