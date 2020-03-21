Во Франции оштрафовали почти 39 тысяч человек за нарушение карантина

Правоохранительные органы Франции с 16 марта по 20 марта выписали 38994 штрафа за нарушение карантинных мер.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство внутренних дел страны.

"Проведено 867695 проверок, 38994 человека оштрафованы со вторника по пятницу", - говорится в сообщении.

Отметим, что с 17 марта во Франции действуют ограничения на передвижение граждан по стране. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.

За невыполнение указанных мер предписан штраф в размере до 135 евро.

По данным на вечер 20 марта, число заразившихся коронавирусом во Франции выросло за сутки с 10995 до 12612, при этом число умерших увеличилось с 372 до 450.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались.