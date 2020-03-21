Число случаев заражения коронавирусом в Испании достигло почти 25 тыс

По меньшей мере 24 926 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране.

Об этом сообщили в субботу в Минздраве королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, умерли 1326 человек, 2125 пациентов выздоровели. В пятницу днем ведомство информировало о 19 980 заболевших и 1002 жертвах.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. 14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.