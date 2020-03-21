В Киеве прекращает работу общественный транспорт

Власти Киева для сдерживания распространения коронавируса с понедельника, 23 марта, разрешат пользоваться общественным транспортом только сотрудникам организаций, чья работа представляет критическую важность, и только при наличии специальных карт.

Об этом в субботу заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые обеспечивают критически важные сферы жизни нашего города", - сказал он в видеообращении, которое размещено на канале мэрии на YouTube. Кличко пояснил, что при наличии специальных пропусков, которые будут выданы через работодателей, городским транспортом смогут пользоваться медработники, сотрудники спасательных служб и правоохранительных органов, работники сферы ЖКХ и "стратегических предприятий". Кличко также призвал руководство киевских предприятий и фирм "перевести всех сотрудников на удаленную работу".

Ранее в субботу глава МВД Украины Арсен Аваков сообщал, что общественный транспорт Киева прекратит работу уже в воскресенье, 22 марта. Он также подчеркивал, что в ближайшее время будут усилены карантинные меры по всей стране.