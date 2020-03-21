https://news.day.az/world/1214769.html В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло до 6113
В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло до 6113
Федеральное управление здравоохранения Швейцарии сообщило в субботу о 6113 положительных тестах на наличие коронавируса, всего умерли 56 человек.
Таким образом, за последние сутки число инфицированных в Швейцарии выросло на 1273, а число умерших - на 13, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Положительные тесты получены на настоящий момент у 6113 человек, умерли 56 человек", - указывает ведомство. По данным на пятницу в стране было 4840 заразившихся коронавирусом и 43 случая с летальным исходом. Первое заболевание было зафиксировано в Швейцарии 25 февраля.
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