В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло до 6113

Федеральное управление здравоохранения Швейцарии сообщило в субботу о 6113 положительных тестах на наличие коронавируса, всего умерли 56 человек.

Таким образом, за последние сутки число инфицированных в Швейцарии выросло на 1273, а число умерших - на 13, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Положительные тесты получены на настоящий момент у 6113 человек, умерли 56 человек", - указывает ведомство. По данным на пятницу в стране было 4840 заразившихся коронавирусом и 43 случая с летальным исходом. Первое заболевание было зафиксировано в Швейцарии 25 февраля.