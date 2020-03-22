Обвиняемый в измене шпион сбежал на американском конвертоплане

C территории американского посольства в Ливане вывезен на вертолете обвиняемый в работе на израильские спецслужбы гражданин Ливана и США Амер Фахури. Он был задержан в сентябре 2019 года во время поездки к родственникам в Ливан, а на днях при загадочных обстоятельствах освобожден из-под следствия под подписку о невыезде.

В 2019 году Фахури задержали после сообщений о том, что во время службы в армии Южного Ливана в период ливанской гражданской войны он участвовал в пытках членов группировки "Хезболла" и палестинцев. Фахури и его родные отрицают эти обвинения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По сообщению ливанской газеты "Аль-Ахбар", Фахури был освобожден вопреки законам, учитывая предъявленные ему обвинения, в том числе, по статье о преступлениях против человечности. Возглавлявший судебную комиссию военный прокурор Хасан Абдалла сразу после освобождения Фахури подал в отставку.

О возвращении домой еще одного американского гражданина объявил на брифинге в четверг, 19 марта, президент США Дональд Трамп. По его словам, у Фахури, несколько месяцев находившегося в ливанской тюрьме, рак на последней стадии, и по возвращении в США он получит необходимую медицинскую помощь.

Накануне пресс-служба МИД Ливана сообщила, что глава ведомства Насиф Хатти вызвал посла США в Ливане Дороти Шеа с требованием разъяснить подробности вывоза Фахури с территории американской дипмиссии. А в Интернете появилось видео предполагаемого вывоза Фахури из Ливана на конвертоплане Osprey V-22, который используется корпусом морской пехоты США и применяется исключительно в спецоперациях. По сообщению турецкого информагентства "Анадолу", конвертоплан для эвакуации Фахури прилетел в Ливан с Кипра.

Шиитские партии "Хезболлах" и "Харакет Амаль" уже выразили протест в связи с решением военной прокуратуры об освобождении Фахури и его несанкционированном вывозе за пределы Ливана. По данным ливанских СМИ, Фахури был одним из главарей милиции, работавшей на Израиль на оккупированных территориях южного Ливана, и надзирателем печально известной тюрьмы Хиям, где допрашивали и пытали ливанских граждан.