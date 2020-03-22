Число жертв коронавируса в Турции выросло

Число жертв коронавируса в Турции достигло 21-го человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Министр отметил, что результаты последних тестов выявили 277 новых случаев заражения инфекцией.

В настоящее время в Турции от коронавируса проходят лечение 947 человек.