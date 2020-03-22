https://news.day.az/world/1214821.html Число жертв коронавируса в Турции выросло
Число жертв коронавируса в Турции выросло
Число жертв коронавируса в Турции достигло 21-го человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Министр отметил, что результаты последних тестов выявили 277 новых случаев заражения инфекцией.
В настоящее время в Турции от коронавируса проходят лечение 947 человек.
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