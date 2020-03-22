В Колумбии зафиксирована первая смерть от коронавируса

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Колумбии. Об этом в субботу сообщил журналистам министр здравоохранения и социальной защиты Фернандо Руис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы с сожалением сообщаем колумбийцам о смерти первого гражданина страны из-за коронавируса", - приводит его слова агентство RCN. По данным министра, из-за коронавируса умер 58-летний колумбиец, работавший таксистом в городе Картахена (столица северного департамента Боливар).

17 марта президент Колумбии Иван Дуке объявил в стране режим чрезвычайного положения. Позже власти приняли решение прекратить прием международных рейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввести общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Первый случай инфицирования был зафиксирован в стране 6 марта, общее число случаев заболевания в настоящее время составляет 210.