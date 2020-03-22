В Хорватии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в воскресенье в Хорватии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр находился в 7 км к северу от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.