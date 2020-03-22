https://news.day.az/world/1214867.html В Хорватии произошло сильное землетрясение
В Хорватии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в воскресенье в Хорватии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр находился в 7 км к северу от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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