Власти Москвы не будут закрывать метро из-за коронавируса

Московский метрополитен не будет закрываться на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Метро вообще невозможно остановить. Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать, это чушь и глупости", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1", опровергнув таким образом появившиеся в средствах массовой информации слухи о подготовке властей к закрытию подземки.