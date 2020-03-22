Парламент Грузии поддержал введение чрезвычайного положения на всей территории страны, передает Day.Az со ссылкой на Грузия-Онлайн.

Голосование состоялось в ходе внеочередного пленарного заседания законодательного органа. Введение чрезвычайного положения поддержали 115 депутатов из 120, прошедших регистрацию.

Сегодня кабинет-министров Грузии обратился к президенту страны Саломе Зурабишвили с предложением ввести чрезвычайное положение на всей территории страны сроком на один месяц до 21 апреля 2020 года.

Вместе с тем премьер-министр Георгий Гахария разъяснил, какие ограничения будут задействованы на период чрезвычайного положения.

На основании данного обращения Саломе Зурабишвили объявила в стране чрезвычайное положение и издала декрет, ограничивающий целый ряд прав, гарантированных Конституцией, на срок действия чрезвычайного положения.