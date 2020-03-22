В России столкнулись два автобуса: есть погибшие, много пострадавших

Около 15 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Тамбовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МЧС, передает Day.Az.

"Оба автобуса двигались по маршруту Москва - Волгоград. По предварительным данным, пострадали порядка 15 человек. При попутном движении они [автобусы] разъехались по обочинам и один из автобусов через отбойник вылетел в кювет. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным регионального МЧС, в результате аварии погибли два человека. Между тем, в пресс-службе областного ГИБДД сообщают о трех погибших. В ГИБДД также отметили, что авария произошла на федеральной трассе Р-22 "Каспий".

По предварительной информации регионального департамента здравоохранения, в одном из автобусов пострадали 12 человек. "Один автобус уже развозят - там 12 пострадавших, их развозят в больницы. Сколько пострадавших во втором автобусе пока неизвестно. По степени тяжести [травм] информация уточняется", - сообщили ТАСС в пресс-службе департамента.

С пострадавшими в ДТП работают психологии ГУ МЧС России по Тамбовской области. Открыт телефон горячей линии по номеру: 8 (4752) 72-99-50.

По данным Тамбовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом активного циклона 22-23 марта на территории Тамбовской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные, усиление северо-западного ветра порывами до 21 м/с, местами метель, в отдельных районах налипание мокрого снега.