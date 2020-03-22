https://news.day.az/world/1214876.html В Армении стремительно растет число зараженных коронавирусом - уже 190
В Армении стремительно растет число зараженных коронавирусом - уже 190
Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 190.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается в воскресенье на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении.
"В Армении подтверждены 190 случаев коронавируса. Два человека излечились, случаев смерти от болезни нет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 160 подтвержденных случаях.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре