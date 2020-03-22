В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина

В Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина коронавирусу. Об этом сообщает издание News Beast, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В пятницу, 20 марта, Серафим открыл митрополичий Храм Распятия в городке Хора на острове Китира. "Колокола звонили как обычно, призывая верующих в церковь", - пишет издание.

Митрополиту предстоит ответить перед специальным судом для рассмотрения дел задержанных на месте правонарушения. Дело в отношении Серафима будет передано в прокуратуру.

Ранее в Греции запретили проводить богослужения во всех местах поклонения в связи с угрозой распространения коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 303 тысяч человек, более 12,9 тысячи умерли, а 91,6 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.