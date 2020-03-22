Власти Сингапура сообщили о второй вспышке коронавируса в стране

Власти Сингапура сообщили о второй волне распространения коронавируса в стране, которая вызвана резким ростом инфицированных в Европе и США. Об этом информировал в воскресенье на пресс-конференции министр национального развития Лоуренс Вон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство эффективно справилось с первой волной COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа - прим. ТАСС), которая пришла из Китая, а также случаями передачи внутри страны", - сказал глава ведомства. Однако сейчас "мы должны признать вторую волну, которая стала еще более мощной", - подчеркнул Вон.

Министр пояснил, что "речь идет о случаях заражения вирусом сингапурцев, а также иностранцев, постоянно проживающих в республике, при посещении стран Европы, США и отдельных государств Юго-Восточной Азии".

Чиновник отметил, что власти не закрывают страну на выезд. Однако он предупредил "о последствиях для тех [сингапурцев], кто вопреки нашим рекомендациям отказаться от путешествий продолжает поездки в другие страны". "Мы обсуждаем, какие новые меры в этом отношении предпринять", - уточнил Вон.

Министр также сообщил, что с 23:59 (19:59 по бакинскому времени) 23 марта Сингапур будет закрыт для въезда и транзита для всех иностранцев, не имеющих постоянных разрешений на работу.

На сегодняшний день в стране подтверждено 432 случая заражения коронавирусом, при этом 140 пациентов полностью выздоровели, двое скончались. Власти 7 февраля повысили уровень опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране. Премьер-министр Ли Сянь Лун 12 марта заявил, что в Сингапуре не планируется объявлять высший уровень угрозы.