Узбекистан закрывает границу из-за коронавируса

Власти Узбекистана закрывают границы с 23 марта из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб при кабмине страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что границы будут закрыты для всех граждан, кроме граждан других стран, выезжающих из Узбекистана.

На данный момент в Узбекистане зафиксированы 42 случая заражения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.