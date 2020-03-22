Мода против коронавируса: к борьбе подключились ZARA, H&M и не только

Множество европейских модных брендов решили расширить сферу деятельности и, кроме пошива одежды и изготовления аксессуаров, теперь будут также производить защитные средства от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил 21 марта комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Многие компании Евросоюза демонстрируют ответственность и солидарность, переводя производство на помощь борьбе с коронавирусом", - отметил еврокомиссар.

Речь идет о компании LVMH, которая раньше начала производить антисептические средства, ZARA, H&M, Petit Bateau, Euratex, Pernod-Ricard и других малых и средних предприятиях, а также стартапах во многих отраслях по всему ЕС.

Это стало возможным благодаря тому, что Европейские комитеты по стандартизации и электротехнической стандартизации по просьбе Еврокомиссии временно внесли некоторые виды медицинских изделий и индивидуальных средств защиты в список исключений относительно защиты интеллектуальной собственности.

Речь идет о фильтрующих масках, медицинских перчатках и защитной одежде.