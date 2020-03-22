Число заразившихся коронавирусом в Болгарии превысило 170

Число заразившихся коронавирусом нового вида в Болгарии достигло 171 человека. Положительный результат на коронавирус выявлен еще у 29 человек. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге начальник Национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Венцислав Мутафчийски, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За последние сутки положительный результат на коронавирус был зафиксирован у 29 человек, общее количество заразившихся - 171 человек", - информировал он.

Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были выявлены 8 марта. Чрезвычайное положение, направленное на максимальное ограничение контактов, введено в Болгарии с 13 марта. Три человека в стране умерли от заболевания, вызываемого коронавирусом. Три человека выздоровели и выписаны из стационара. Под карантином находится курортный город Банско.