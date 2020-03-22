В Сальвадоре ввели обязательный домашний карантин из-за коронавируса

Президент Сальвадора Найиб Букеле ввел в стране обязательный домашний карантин на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что на время карантина из дома сможет выходить только один член семьи для покупки продуктов или лекарств.

Люди, которые не станут соблюдать карантин, будут задержаны и доставлены в изоляторы на 30 дней.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.