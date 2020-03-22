Более 50 тысяч человек в России находятся на контроле из-за коронавируса

Более 50 тысяч человек в России находятся под наблюдением врачей из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Роспотребнардзора, передает Day.Az.

Точное число находящихся на медицинском контроле составляет 52 747 человек, заявили в пресс-службе. Там отметили, что врачи наблюдают за людьми, приехавшими из-за границы или контактировавшими с зараженными коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.