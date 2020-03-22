В России уничтожен готовивший теракт боевик

Сотрудники спецслужб ликвидировали в пригороде Уфы в Башкирии боевика, который планировал теракт. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), передает Day.Az.

"Вчера около 17:00 на автодороге в пригороде Уфы была предпринята попытка остановить легковой автомобиль, в котором находился вооруженный бандит. На требование сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь. В результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован", - сообщили в НАК.

По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт. При нем обнаружены пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство.