Хаменеи назвал странным предложение США о помощи Ирану для борьбы с коронавирусом

Предложение властей США о помощи Ирану в борьбе с коронавирусом звучит странно, поскольку Вашингтон сам испытывает сложности на этом направлении. Об этом заявил в воскресенье руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Руководители США несколько раз говорили, что готовы помочь нам лекарствами. Это очень странное высказывание.", - сказал он. Выступление политика транслировало государственное телевидение Ирана. По словам Хаменеи, "американцы сами испытывают сложности при ограничении [распространения] заболевания".

Он добавил, что "США обвиняют в создании этого вируса". "Я не знаю, насколько эти обвинения верны. Однако в ситуации, когда такие предположения существуют, какой мудрый человек примет от вас помощь?" - задался вопросом духовный лидер.

Он подчеркнул, что "опыт Ирана на протяжении 40 лет показал способность страны сопротивляться любого рода вызовам".

12 марта президент США Дональд Трамп повторно предложил Тегерану помощь в целях пресечения распространения коронавируса нового типа. В ответ на предложение Вашингтона иранские политики, включая президента Хасана Роухани и главу МИД Мохаммада Джавада Зарифа, заявили, что для содействия Ирану в этом вопросе США должны снять санкции.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 20 610, зарегистрированы по меньшей мере 1556 летальных исходов.