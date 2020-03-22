В Австрии число заразившихся коронавирусом превысило 3 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии увеличилось за сутки с 2814 до 3026. Об этом сообщило в воскресенье министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии в сводке на 08:00 (11:00 по Баку), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На наличие вируса в Австрии было проверено 21,3 тыс. человек. Девять человек выздоровели, девять умерли.

В Австрии до 13 апреля введены ограничения для общественной жизни: запрещены массовые мероприятия, спортивные события, закрыты учебные заведения, объекты культуры, магазины, рестораны, бары и кафе, за исключением продуктовых супермаркетов, аптек, банков, почты, заправок и автомастерских. Австрийцам предписано находиться в самоизоляции дома и выходить на улицу только в случае острой необходимости: на неотложную работу, за продуктами или в аптеку, для помощи нуждающимся людям, на одиночную короткую прогулку.