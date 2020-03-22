В Румынии зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

Правительство Румынии подтвердило в воскресенье первую в стране смерть пациента, заразившегося коронавирусом.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, умерший - 67-летний мужчина, который находился на последней стадии рака.