https://news.day.az/world/1214901.html В Румынии зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
В Румынии зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Правительство Румынии подтвердило в воскресенье первую в стране смерть пациента, заразившегося коронавирусом.
Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, умерший - 67-летний мужчина, который находился на последней стадии рака.
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